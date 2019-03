ANALYSE. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle vindt dat Rode Duivels zich nieuw doel moeten stellen in deze EK-voorronde

De Rode Duivels staan al aan de leiding in groep I. Zelfs met een flink gehavende selectie wandelt onze nationale voetbaltrots naar het EK 2020. En dat wandelen kon je na de rust op Cyprus letterlijk nemen. De Duivels moeten zich een nieuw doel stellen: 30 op 30 halen in deze EK-voorronde. De tegenstand is zwak genoeg.