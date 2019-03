REACTIES. Rode Duivels zijn tevreden met zakelijke zege: “Willen ons zo snel mogelijk kwalificeren voor EK”

Een zakelijke overwinning, zo kan je de 0-2-zege van de Rode Duivels in en tegen Cyprus nog het best omschrijven. Halfweg de eerste helft hadden de Belgen hun schaapjes al op het droge en dat kwam de match niet ten goede. De spelers beseften dat het niet de beste match was, maar zijn desondanks tevreden. “Als je wint, is het altijd goed.”

Toby Alderweireld was tevreden met de prestatie van de ploeg. “We zijn goed aan de campagne begonnen, met een 6 op 6. De kwaliteit kon vandaag wel iets beter. We begonnen goed aan de match, we wilden hen geen sprankeltje hoop geven. Na 18 minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld en daarna zakte de kwaliteit wel, maar goed. We zijn prima aan de campagen begonnen, dat is het belangrijkste.”

Is een 30 op 30 een doel voor de Rode Duivels? Alderweireld dribbelde handig rond de vraag heen. “We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken. We willen gewoon zoveel mogelijk winnen en zoveel mogelijk doelpunten maken.”

Hazard: “Zo snel mogelijk kwalificeren”

Aanvoerder Eden Hazard sloot zich aan bij de woorden van Alderweireld. “We wisten dat als we goed begonnen het gemakkelijk zou gaan. Dat hebben we dertig minuten gedaan, daarna hebben we de wedstrijd proberen te controleren. Dat was moeilijk, want het terrein was heel droog.”

De Rode Duivels zijn foutloos aan hun campagne begonnen. “We kunnen nu met zes op zes naar België, we hebben onze job gedaan. Ons doel is ons zo snel mogelijk te kwalificeren. We moeten nu proberen te blijven winnen. In juni komen er nog enkele serieuze matchen aan. Mijn honderdste match en dertigste goal? Ik hoop op nog veel matchen en enkele goals. Als je wint is het altijd goed”, aldus de aanvoerder met een knipoog. “Het was niet makkelijk door de bizarre omstandigheden vandaag, maar de zege is goed voor ons en leuk voor de fans.”

Batshuayi: “Hadden zware benen”

Michy Batshuayi mocht voor de tweede wedstrijd op rij de geblesseerde Romelu Lukaku vervangen en bedankte voor het vertrouwen met zijn 13e doelpunt voor de Rode Duivels. “Ik ben heel blij voor mezelf en voor de ploeg. De omstandigheden waren niet evident. Het terrein was heel moeilijk en we hadden moeite om de bal te controleren. We hadden ook zware benen, omdat we niet lang geleden hadden gespeeld. Maar we zijn efficiënt geweest en beloond voor onze inspanningen. Een goal scoren doet altijd deugd, het is het brood en water van een aanvaller.” Ook Batshuayi denkt alleen maar aan groepswinst. “We moeten absoluut deze groep winnen. We moeten blijven werken, dan worden we beloond.”

Foto: REUTERS

Tielemans: “De zaken gaan goed voor mij”

Ook in Cyprus was Youri Tielemans de strateeg op het middenveld, in afwezigheid van Witsel en De Bruyne. “Ik ben blij hoe de zaken gaan voor mij. Ik moet dit ritme volhouden. Ik ben tevreden over mijn prestaties. Als er spelers terugkomen zal het aan de bondscoach zijn een keuze te maken.”

Eden Hazard was andermaal belangrijk voor België. “Over Eden kunnen we de hele dag praten. Over zijn belang op en naast het veld. Hij heeft kunnen scoren in zijn honderdste wedstrijd. Hij is onze belangrijkste speler. Altijd aanwezig. Het is leuk met hem te spelen”, vindt Tielemans.

Foto: BELGA

Martinez: “Het is nog niet binnen”

“Dit soort matchen zijn altijd moeilijk als je niet goed start”, vertelde bondscoach Roberto Martinez achteraf. “Als je op verplaatsing speelt, moet je je steeds aanpassen aan de omstandigheden. Je zag ook dat naarmate de match vorderde, het veld almaar droger werd en het moeilijker en moeilijker werd de bal vlot te laten rondgaan. Maar wij zijn precies gestart zoals we wilden: scherp, met veel tempo en goede infiltraties. We hebben veel kansen gecreëerd en al vroeg twee keer gescoord. Dat mag je niet onderschatten. Na rust was het zaak om professioneel te blijven om die zes op zes binnen te halen.”

Foto: EPA-EFE

“Of het nu al binnen is? Nee. De twee thuismatchen in juni (tegen Schotland en Kazachstan, nvdr) gaan heel belangrijk worden. Dat is ook een moeilijke periode, als het seizoen van de spelers er al opzit. Gelukkig passen wij ons altijd goed aan. We kijken er al naar uit onze fans opnieuw te zien.”