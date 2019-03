16 jaar en al in menopauze: “We hebben nog geprobeerd om eitjes in te vriezen, maar we waren te laat”

Het zou een tijd moeten zijn vol van nieuwe ontdekkingen, in plaats daarvan moet de zestienjarige Jade aan den lijve ondervinden wat menopauze betekent. Het gevolg van de zware chemo en radiotherapie die ze als kind onderging. “Nooit kindjes, dat was een zware klap”, zegt Jade. Haar ouders strijden voor meer onderzoek naar late bijwerkingen bij kinderkankers.

De lichtblauwe strepen in het blonde, asymmetrisch geknipte haar verraden het al: Jade is een beetje speciaal. En ze is er verdomd trots op. “Ik heb autisme, ik hoef dat niet weg te steken”, zegt ze. ...