Achter de schermen van internetfraude: Vlaamse docu ontmaskert Facebook-oplichters

Een “goede” man kun je na een week chatten om geld vragen – hooguit na twee weken. Amerikanen betalen het gemakkelijkst. En mannen die Peter heten, zijn het vlotst te bedotten. De Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah (33) geeft met zijn documentaire ‘Sakawa’ een unieke inkijk in de wereld van de internetfraude, maar dan vanuit het standpunt van de daders in Ghana. “Grote kans dat ik het ook had gedaan als ik niet in Vlaanderen was opgegroeid.”