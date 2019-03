Luchtverkeersleiders klappen uit de biecht: “Ik werk twaalf dagen, heb één dag vrij en begin dan aan een nieuwe reeks”

Reizigers en luchtvaartmaatschappijen zetten zich schrap. Ook deze week houden luchtverkeersleiders stakingsacties. De werkdruk ligt volgens hen veel te hoog. Daartegenover staat weliswaar een riant loon. “Maar over geld gaat het niet. Onze grootste vrees is dat iemand achter zijn scherm in slaap valt, met een accident tot gevolg.”