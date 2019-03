“Dan zit je daar te sterven in een bergrit. En dan hoor je iemand roepen: ‘Die zou ik wel eens willen neuken’. Komaan zeg!”

Vrouwenwielrennen mag dan al in de lift zitten, de vooroordelen blijven groot. Tegenover Puck Moonen (23) bijvoorbeeld, die meer als Instagrammodel dan als wielrenster wordt beschouwd. De Nederlandse prof van Lotto-Soudal is dat beu. “Mensen die dat denken, mogen eens met me mee gaan trainen. Eens zien hoelang ze het volhouden”, zei ze na de kritiek op haar mindere prestaties in de eerste voorjaarswedstrijden. Wij gingen in op haar uitnodiging, in naam van alle mannen die haar en het vrouwenwielrennen laag inschatten.