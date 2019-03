Expert: “ISIS heeft ‘krokodillen-cellen’ in Europa”

Hoewel ISIS afgelopen zaterdag haar laatste stuk terrein heeft verloren in de Syrische stad Baghouz, vormt de organisatie voor veel veiligheidsexperts nog steeds een ernstige bedreiging. Volgens een stapel documenten die een Britse journaliste van The Sunday Times in Syrië te pakken kreeg, maakte ISIS begin dit jaar nog plannen om aanslagen te plegen in Europa.

De journaliste vond de documenten een maand geleden op een harde schijf, die een ISIS-jihadist bij een vuurgevecht liet vallen. Daarop stond een brief die in januari geschreven werd, en waarin een plan uit de doeken werd gedaan om ISIS-leden te helpen in Europa aanslagen te plegen.

Volgens de documenten zou de groep al handlangers hebben op het Europese vasteland. Die terroristen worden “krokodillen-cellen” genoemd, omdat ze onder de oppervlakte blijven tot ze kunnen toeslaan.

“We hebben individuen die willen werken in gebieden ver weg van de Islamitische Staat”, zo klinkt het. “Voor ze een operatie uitvoeren, zullen ze hun doelwit voorleggen. We zullen aan al hun wensen voldoen.” De briefschrijver had zijn plan graag voorgelegd aan afgevaardigden van ISIS-leider Abu Bakr Al Baghdadi, die ergens in de Syrische woestijn zit ondergedoken. Die ontmoeting vond niet plaats.

Volgens de journaliste zit er een lijst tussen de documenten met daarop de namen van honderden jihadi’s uit ondermeer België, Saudi-Arabië en Tunesië. (cel)