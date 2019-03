Ramp met cruiseschip nipt vermeden

Meubels glijden van de ene naar de andere kant van de bar, passagiers proberen zich zo goed en zo kwaad mogelijk staande te houden. Op filmpjes is de hachelijke situatie duidelijk te zien. “Er waren ruiten die braken, en op sommige plekken kwam water naar binnen. Het was chaos”, vertelt een Amerikaanse passagier aan de Noorse zender NRK. “Het liefst zou ik de helikoptertocht daarna gewoon vergeten.”

De problemen begonnen zaterdag rond de middag. De Viking Sky stuurde een noodsignaal uit na motorpech. Door het stormweer lukte het niet de motoren te herstellen, en het 227 meter lange schip dreef af in de richting van de kuststreek Hustadvika, een gebied dat door de vele eilandjes en riffen geldt als zeer gevaarlijk. In het verleden hebben zich daar nog scheepsongevallen voorgedaan.

Er werd een reddingsoperatie opgezet voor de 915 passagiers – voornamelijk oudere Britten en Amerikanen – en de 458 bemanningsleden. De autoriteiten zetten zes helikopters in om hen aan land te brengen. Al moesten ze ook even ingrijpen toen een vrachtschip dat het cruiseschip ter hulp wilde schieten ook motorproblemen kreeg en in hetzelfde gebied strandde. ’s Nachts ging de reddingsactie gewoon voort, en in totaal werden 479 opvarenden per helikopter aan wal gebracht. Uiteindelijk kon het cruiseschip zondagochtend drie van zijn vier motoren starten en naar de haven van Molde varen.

Nipt ramp vermeden

Een twintigtal gewonden moest naar het ziekenhuis. Maar de tol had veel groter kunnen zijn. “Hier is een ramp heel nipt vermeden”, zei politiecommissaris Hans Vik aan de Noorse tv. Hij is verantwoordelijke voor het noodhulpcentrum voor het zuiden van Noorwegen. “Had het schip nog 100 meter verder afgedreven voor ze de motoren aan de praat kregen, was het vastgelopen. Dan hadden er veel doden en gewonden kunnen vallen.”

De Noorse miljardair Torstein Hagen – de voorzitter van rederij Viking Cruises sprak met een aantal van de geëvacueerden. “De meeste van onze passagiers zijn senioren. Het moet vreselijk geweest zijn voor hen, maar ze zijn er erg goed mee omgegaan”, zei Hagen achteraf. Wat er precies is misgelopen, is voorlopig nog onduidelijk.