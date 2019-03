Vrees voor nieuwe waterellende

De inwoners van Chimanimani in het oosten van Zimbabwe moeten in allerijl hoger gelegen regionen opzoeken. De autoriteiten waarschuwen voor een dam die door de recente watersnood, veroorzaakt door de cycloon Idai, mogelijk op breken staat. “Al wie stroomafwaarts leeft, krijgt de raad zich in veiligheid te brengen”, klonk het in een tweet van de burgerbescherming. Meer dan duizend gezinnen zouden gevaar lopen. De cycloon heeft een gebied van honderden vierkante kilometers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi getroffen. Het aantal doden ligt inmiddels op meer dan 600. De Vlaamse regering maakte zaterdag 250.000 euro vrij voor dringende hulp. Het Rode Kruis Vlaanderen richt zich op afgelegen rurale gemeenschappen die door overstromingen en landverschuivingen volledig afgesloten zijn en nog geen hulp hebben ontvangen.(agg)