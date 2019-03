Na het klimaatspijbelen: klimaatkamperen

“Dit is een schreeuw om meer rechtvaardigheid. Voor een betere wereld.” Acteur Koen De Graeve zit op het asfalt voor het parlement. Zij aan zij met andere activisten. Jong, oud, bekend, onbekend. “Ik hoop dat de politiek binnenkort de rekening gepresenteerd krijgt voor het feit dat deze klimaatwet er niet door komt.” Even later gaat een groep mensen aan het dansen. Er wordt gezongen. Gescandeerd. Het is een bonte verzameling van volgens de organisatie een driehonderdtal mensen die zondagavond onaangekondigd de Wetstraat inneemt. Occupy For Climate noemen ze de actie, en onder meer de Klimaatcoalitie, Youth for Climate, WWF, Greenpeace en 11.11.11 hebben er hun schouders onder gezet.

carlo coppejans

“Alle bewegingen die zich de voorbije maanden hebben ingezet voor het klimaat, werken nu samen”, zegt Sarah Jacobs van Greenpeace. “Dat is echt ongezien. We willen druk zetten, zodat de politici stoppen met het signaal van de mensen te negeren. Een versnelling hoger schakelen. We willen blijven tot dinsdagmorgen. Dan stemt het parlement over de herziening van Grondwetsartikel 7bis.” De actievoerders vragen dat er een paragraaf wordt toegevoegd die een bijzondere klimaatwet mogelijk maakt. Dat houdt in dat het een wet is die zowel de federale als de regionale overheden aangaat. Alleen werd de afgelopen weken duidelijk dat meerderheidspartijen MR, Open VLD, CD&V en N-VA zich kanten tegen de grondwetswijziging. “Wanneer het parlement ontbindt begin april, kan artikel 7bis niet meer herzien worden tot ten minste 2024. Zoveel tijd hebben we niet”, zegt Dave Van Meel van de Klimaatcoalitie.

“Degoutant dat ze het protest gewoon negeren”, zegt Anuna De Wever, die samen met Kyra Gantois en de jongeren van Youth for Climate deelneemt. “De vraag gaat echt over alle generaties heen.” Ze was net als de andere manifestanten klaar voor een nacht kamperen in het Warandepark. “Overdag ga ik wel gewoon naar school, hoor.” Het zou gemoedelijk een gezellig worden, hadden de initiatiefnemers vooraf gezegd. Met optredens tussendoor. Alleen begint de massaal aanwezige politie na een uurtje actievoeren de in het park opgezette tentjes te verwijderen. Hier en daar wordt iemand iets hardhandiger uit het park gedreven, terug naar de Wetstraat.

De sfeer blijft vreedzaam, maar verkilt wel. Ook al omdat het fameus afkoelt eens de zon verdwenen is. Uiteindelijk volgt een overleg met de ordediensten. Rond 21 uur moeten de actievoerders ook de zogeheten neutrale zone vlak voor het parlement moeten verlaten. Op het stuk Wetstraat iets dichter bij de Kleine Ring mogen ze wel hun tenten opslaan, op de parkeerstrook. Missie geslaagd, dus. Ook al ligt het asfalt allicht iets minder comfortabel dan het malse parkgras.