Niemand wil op reis met koning Filip

Koning Filip is met een invallersteam afgezakt naar Zuid-Korea. Normaal zouden de drie minister-presidenten van de gewesten en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hem vergezellen op het staatsbezoek. Maar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had zich al eerder laten vervangen door zijn partijgenoot Philippe Muyters. Zijn Waalse evenknie Willy Borsus (MR) haakte ook af toen bleek dat zijn regering niet langer over een meerderheid beschikte in het Waals Parlement. En net voor het afreizen liet ook Reynders zich vervangen. Doublure van dienst is Pieter De Crem, huidig minister van Binnenlandse Zaken en tot december staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. (hca)