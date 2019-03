Crombez verdenkt Electrabel van manipulatie met kerncentrales

SP.A wil dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) een onafhankelijk onderzoek instelt naar het uitvallen van de kerncentrales. Voorzitter John Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie om de elektriciteitsfactuur omhoog te krijgen. “De technische problemen van de afgelopen vier jaar doen zich vooral voor in het najaar en tijdens de winter, als de nood aan elektriciteit het hoogst is”, Crombez in De Zondag. “Dat doet vermoeden dat Engie Electrabel er strategisch voor kiest onderhoudswerken in te plannen op de momenten dat de stroomprijzen pieken.”

Een panel academici zou nu moeten onderzoeken of Engie Electrabel aan marktmanipulatie doet. De energieproducent laat weten dat de tijdelijke stilstanden van de Belgische kerncentrales aan het begin van de winter van 2018 er enerzijds kwamen op vraag van het federaal agentschap voor nucleaire controle FANC en anderzijds pasten binnen de werkzaamheden gelinkt aan de verlenging van de uitbating van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Volgens Marghem kan SP.A “bij dat soort verdenkingen een klacht indienen bij de mededingingsautoriteit”. (blg)