Romantische strandwandeling in driedelig pak en brogues

Een romantische wandeling op het strand is nooit wat je ervan verwacht had, als je de Britse kroonprins bent. Prins Charles (70) en zijn echtgenote Camilla (71) zijn op staatsbezoek in de Caraïben, en besloten op zaterdag een wandeling te maken langs de parelwitte stranden van het eiland Grenada. Niet in een short, of in zwempak zoals de andere toeristen. Dat gaat moeilijk, als er een horde persfotografen toekijkt. De kroonprins maakte de wandeling onder de brandende zon in driedelig pak, en met zijn klassieke brogues aan de voeten. Alleen Camilla durfde haar sleehakken af te trappen, en de wandeling op blote voeten af te leggen.