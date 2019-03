Trump complotteerde niet met Rusland

Het was niet het enige, maar wel het grootste zwaard van Damocles boven het presidentschap van Donald Trump: het Rusland-onderzoek van Robert Mueller. In een notendop: Mueller, vroeger directeur van de FBI, werd bijna twee jaar geleden aangesteld als speciaal aanklager, om te onderzoeken of de Russische regering had geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, en in hoeverre leden van het campagneteam van presidentskandidaat Donald Trump daar voor iets tussenzaten.

William Barr, minister van Justitie, ontving vrijdag het eindrapport dat Mueller opstelde en bezorgde het congres gisteren een brief van vier bladzijden waarin hij de voornaamste conclusies naar voren bracht. “Dit rapport besluit niet dat de president een misdrijf heeft begaan, maar het zuivert hem ook niet”, schrijft Barr.

Volgens Mueller is er wel degelijk Russische inmenging geweest in de presidentsverkiezingen van 2016, en kregen Trump en zijn campagneteam herhaaldelijk het aanbod van Moskou om hem te helpen ten nadele van Hillary Clinton, maar is er geen bewijs dat wie dan ook van Team Trump complotteerde met Rusland. Wat betreft het tegenwerken van het Rusland-onderzoek door Trump “komt het rapport niet tot een conclusie”.

Volledig rapport

En zo komt het zware zwaard van Damocles nogal slapjes neer. Trump-tegenstanders liepen al maanden te hopen dat het Mueller-rapport de president finaal in zijn hemd zou zetten als samenzweerder die de Russen aan boord hees om zijn verkiezing te kunnen winnen. Zijn fans hoopten even vurig dat het hem volledig vrij zou pleiten. Het doet dus geen van de twee.

En zo blijft wellicht het gekissebis ook duren. “Complete en totale vrijspraak”, tweette Trump gisteravond. Hij grijpt de resultaten – of het gebrek daaraan – aan om zijn schier dagelijkse uitspraak kracht bij te zetten dat het hele Rusland-onderzoek “de grootste heksenjacht uit de geschiedenis” was. Zijn Democratische tegenstanders zullen blijven vragen om het volledige rapport vrij te geven, op zoek naar aanleidingen dat de Trump-campagne toch niet koosjer was.

Niet dat het onderzoek van Robert Mueller een maat voor niets was. De speciaal aanklager formuleerde aanklachten tegen 34 mensen, en zijn speurwerk zorgde voor de veroordeling van de voorzitter van Trumps campagneteam, van de vicevoorzitter, van zijn persoonlijke advocaat en van twee adviseurs.