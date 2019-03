Baby overleden nadat ouders zelf besnijdenis uitvoerden

In Italië is een vijf maanden oude baby overleden als gevolg van een mislukte besnijdenis die thuis werd uitgevoerd. Dat hebben plaatselijke media gemeld. Het kind verloor erg veel bloed en overleed in het ziekenhuis. Tegen de ouders, die uit Ghana afkomstig zijn, loopt een onderzoek wegens doodslag, aldus Italiaanse nieuwsagentschappen.

De ouders van het jongetje hadden de besnijdenis zelf uitgevoerd in hun woning in Scandiano, nabij de stad Reggio Emilia. Het kind begon hevig te bloeden en kreeg een hartstilstand.

In december werd in een gemeente ten noordoosten van Rome nog een 66-jarige man opgepakt in verband met de dood van een tweejarige jongen, eveneens als gevolg van een mislukte besnijdenis. Het tweelingsbroertje van het slachtoffer onderging eenzelfde procedure en raakte zwaargewond. De Italiaanse minister van Gezondheid Giulia Grillo riep alle ouders toen op om geen illegale besnijdenissen uit te voeren. “De gezondheid van kinderen is belangrijker dan al de rest”, schreef ze op Facebook. Ook de Moskee van Rome vroeg om besnijdenissen enkel in ziekenhuizen te laten plaatsvinden.

Besnijdenissen komen vaak voor in joodse middens en moslimgemeenschappen, onder andere om religieuze redenen.