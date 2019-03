Minstens 11 doden bij blikseminslag op school in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn minstens 11 mensen omgekomen nadat een school door de bliksem werd getroffen. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Het gaat onder andere om zeven leerlingen en een leerkracht. Vijf mensen raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

De stad Kikwit in het zuidwesten van het land werd vrijdagavond opgeschrikt door een onweer. Er was geen regen, maar de bliksem sloeg in op een klas in een lokale school, waarbij de deuren in brand schoten, verklaarde burgemeester Leonard Mutandu aan persagentschap DPA. Daarbij kwamen zeven studenten en een leraar om.

Kort daarvoor had een eerste blikseminslag in de buurt van de school al drie andere dodelijke slachtoffers gemaakt.