Prins Charles brengt historisch bezoek aan Cuba

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla zijn zondagavond in Cuba aangekomen voor een historisch bezoek. Het is het eerste officiële bezoek ooit van een Britse royal aan het eiland.

Bij hun aankomst op de luchthaven van Havana werd het paar verwelkomd door de Cubaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Ana Teresita Gonzalez. Vervolgens ging het richting Plaza de la Revolución, waar prins Charles een bloemenkrans neerlegde aan het monument ter nagedachtenis van onafhankelijkheidsleider José Marti.

Het bezoek kadert in een rondreis van Charles en Camilla in de Caraïben. Het paar blijft nog tot woensdag in de Cubaanse hoofdstad. Daarna reizen ze verder naar de Kaaimaneilanden, een Brits territorium.

Maandag zijn Charles en Camilla de eregasten op een officieel diner dat werd aangeboden door president Miguel Diaz-Canel, die in april 2018 Raul Castro opvolgde. Dinsdag bezoekt prins Charles een zonne-energiecentrale die onder andere met Brits geld werd gefinancierd en in december in gebruik zal worden genomen. Ook woont hij een ballet bij in het Gran Teatro van Havana.

Bij de aankondiging van de reis verklaarde Clarence House, de officiële residentie van prins Charles, dat de tussenstop in Cuba er kwam “op vraag van de Britse regering” en bedoeld is om de “groeiende bilaterale relaties” en de “culturele banden” in de verf te zetten.

