Ex-manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck registreert zich als makelaar

Oud-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (64) begint aan een nieuw avontuur. Sinds vorige week staat hij bij de Belgische voetbalbond officieel geregistreerd als spelersmakelaar. “Maar ik heb nog geen klanten, want ik begin nog maar pas”, zegt de Brusselaar.

MMEL Sports Company. Zo heet de nieuwe bvba van Herman Van Holsbeeck. De gewezen Anderlecht-manager bezit zestig procent van de aandelen, zijn vriend en boekhouder Yves Apelmaen (55) de overige veertig. Hij bekommerde zich vroeger om Afrikaanse jeugdspelers als Aruna Dindane en Bouba Saré.

Na zijn (gedwongen) vertrek bij Anderlecht maakte Herman Van Holsbeeck al snel duidelijk dat hij graag als spelersmakelaar aan de slag wilde gaan. Naar het voorbeeld van zijn vriend Mogi Bayat, de spelersmakelaar die verdacht is in de zaak Propere Handen en de laatste jaren mee het transferverkeer regelde op Anderlecht. In Propere Handen werd Van Holsbeeck overigens ook ondervraagd, maar niet in verdenking gesteld.

Hij was ook even in beeld als voorzitter van de Pro League, maar wilde liefst zelfstandig manager worden. “Het klopt dat ik een bedrijf heb opgericht en helemaal zelfstandig spelers ga begeleiden”, zegt Van Holsbeeck. “Klanten heb ik nog niet. Ik begin nog maar pas. Ik heb twintig jaar in de voetbalwereld gewerkt en er veel goeie contacten aan overgehouden. Met al die mensen wil ik graag samenwerken.”

Behalve met Mogi Bayat wil Van Holsbeeck met een ander voorbeeld van hem samenwerken: Fali Ramadani, een Macedoniër die Marko Marin, Filip Djuricic en Lazar Markovic naar Anderlecht bracht en samen met de Israëlische topmakelaar Pini Zahavi Moeskroen controleert. Ramadani heeft onder anderen Ivan Perisic en Miralem Pjanic in portefeuille. Van Holsbeeck zou al een aandeel hebben gehad in één deal van Ramadani: de verhuur van Liverpool-speler Marko Grujic aan Hertha Berlijn vorige zomer.

Nummer 502

Van Holsbeeck staat officieel bij de Belgische bond geregistreerd als makelaar. Hij kreeg het volgnummer 502, twee weken te laat om de 500ste tussenpersoon te worden die in België een registratie aanvraagt. Door zijn jarenlange werk bij Anderlecht kent Van Holsbeeck heel wat talenten bij de Brusselse club. Zo zou hij onder anderen Alexis Saelemaekers en Antoine Bernier aan een makelaar hebben geholpen. Dankzij zijn registratie kan hij talenten nu zelf begeleiden. “Maar voor Saelemaekers werk ik niet”, zegt Van Holsbeeck. “Ik heb nog geen spelers in portefeuille.”