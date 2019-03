Minder goed nieuws over Paul Severs: “Opnieuw in natuurlijke coma”

De Vlaamse zanger Paul Severs ligt opnieuw in coma. Dat heeft zijn zoon Christophe zondagavond laat via Facebook laten weten. “Minder goed nieuws”, luidt het. “Mijn vader is opnieuw in een natuurlijke coma gegleden ten gevolge van de aandoeningen aan zijn hoofd die tijdens en na de val van zijn fiets zijn begonnen.”

“De dokters doen analyses en onderzoeken”, laat Christophe Severs nog weten. “Maar momenteel krijgen ze hem niet wakker. De dokters weten ook niet wanneer het opgelost zal zijn.”

De zoon van de 70-jarige charmezanger plaatst om de twee à drie dagen een gezondheidsupdate op Facebook. Hij benadrukt dat individuele vragen stellen geen zin heeft. “Ik kan er niet op antwoorden door tijdgebrek. Alle info over mijn pa staat gewoon op Facebook. Het is ook nog steeds onmogelijk om hem bezoek te brengen. Bedankt voor al jullie steun! We blijven hopen op het beste.”