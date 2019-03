Niemand wil op reis met koning Filip

Koning Filip is met een invallersteam afgezakt naar Zuid-Korea. Normaal zouden de drie minister-presidenten van de gewesten en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hem vergezellen op het staatsbezoek.

Maar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had zich al eerder laten vervangen door zijn partijgenoot Philippe Muyters. Zijn Waalse evenknie Willy Borsus (MR) haakte ook af toen bleek dat zijn regering niet langer over een meerderheid beschikte in het Waals Parlement. En net voor het afreizen liet ook Reynders zich vervangen. Doublure van dienst is Pieter De Crem, huidig minister van Binnenlandse Zaken en tot december staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn maandag na een meer dan 10 uur durende vlucht aangekomen in Seoel voor een vierdaags bezoek aan Zuid-Korea. Ze werden op het vliegveld verwelkomd door de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea Peter Lescouhier, de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kyung-Wha Kang en vicepremier voor Protocollaire Zaken Chang Jae-Bok.

Op de eerste dag van het staatsbezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad beperkt het programma van de koning en de koningin zich tot een uitstap naar een museum van traditionele meubels, waar het paar is uitgenodigd voor een Koreaanse theeceremonie.

Later is er voor koning Filip onder andere een ontmoeting gepland met de Zuid-Koreaanse president Jae-In Moon, terwijl koningin Mathilde zal samenzitten met Kim Jung-sook, de echtgenote van de president en professioneel klassieke zangeres. Voorts zullen de vorst en de vorstin hulde brengen aan de Belgische soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Koreaanse oorlog.

