Klacht tegen vriend van Tanja Dexters: “Ambulancier bedreigd na ongeval”

/ Olen - Een ambulancier heeft een klacht ingediend tegen Michael Peeters, de vriend van Tanja Dexters. De hulpverlener werd vorige maandag opgeroepen voor een ongeval op de E313, maar werd daar naar eigen zeggen bedreigd door Peeters en een andere man. Het parket onderzoekt de zaak, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het vreemde ongeval gebeurde vorige week maandag rond 19 uur op de E313 in Olen. Volgens getuigen reed Peeters met zijn Jaguar met zeer hoge snelheid in de richting van Antwerpen. De luxewagen slalomde door het verkeer en haalde ook in via de pechstrook. Op de grens van Olen en Oevel (Westerlo) liep het mis. De Jaguar raakte een andere auto en reed te pletter tegen de betonnen middenberm. De bestuurder van de aangereden auto werd overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd na het ongeval verliet het koppel de plaats van het gebeuren. Er werd ook een onderzoek geopend wegens vluchtmisdrijf.

De ambulancier die ter plaatse moest komen om eventuele gewonden van het ongeval te verzorgen, ging zich die maandagavond nog melden bij de lokale politie van Geel. Omdat hij bedreigd werd, door Peeters en een vriend die Peeters en Dexters kwam ophalen na het ongeval. De hulpverlener moest onder meer zijn gsm inleveren en is vervolgens gevlucht.