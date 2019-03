Klimaatactivisten verhuizen van Wetstraat naar Troonplein

De klimaatactivisten die de nacht hebben doorgebracht aan de Brusselse Wetstraat breken hun tenten af en verhuizen naar het Troonplein. De politie laat geen extra betogers meer toe aan de Wetstraat, maar de deelnemende klimaatorganisaties willen net dat het een open en groeiend protest blijft.

“We zitten vast in dat kleine stukje Wetstraat en er mag niemand meer bij. De bedoeling is dat het een open protest blijft en er mensen kunnen blijven bijkomen. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt”, zegt Sarah Jacobs, woordvoerster van Greenpeace.

De tenten die nu opgesteld staan aan de Wetstraat, worden afgebroken en de hele actie zal zich verplaatsen naar het Troonplein enkele honderden meters verderop. “We roepen de mensen op om ons daar te vervoegen”, stelt Jacobs.

De actie begon zondag om 18 uur in de Wetstraat voor het federaal parlement. De klimaatactivisten willen doorgaan tot dinsdag. Dan wordt er in het parlement gestemd over grondwetsartikel 7bis. De toevoeging van een paragraaf aan dit artikel moet een bijzondere klimaatwet mogelijk maken die samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus verankert.

