Nieuwe stakingsactie van Skeyes: nu al vertragingen tot een uur op Brussels Airport

“Er is nu al sprake van vertragingen van 40 tot 60 minuten per vlucht.” Dat meldt Brussels Airlines-woordvoerder Kim Daenen maandagochtend rond 7 uur over de nieuwe stakingsactie bij luchtverkeersleider Skeyes. “We moeten nu afwachten of de situatie in de loop van de dag nog verergert.”

Rond 7 uur was de situatie nog “houdbaar”, aldus Daenen. “Er zijn al vertragingen, de geplande vluchten schuiven wat op, maar voorlopig valt het mee. Om 7 uur was het echter shiftwissel bij Skeyes. De komende uren zal blijken wat de impact daarvan is en of er al dan niet vluchten geschrapt zullen moeten worden.”