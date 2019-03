Dé held van het weekend: Georgische voetballer redt leven van Zwitserse tegenstander tijdens interland

Dé held van het afgelopen interlandweekend was Jano Ananidze. Nee, de Georgiër scoorde geen wereldgoal of hield Cristiano Ronaldo geen 90 minuten uit de match. Hij redde wel het leven van een tegenstrever.

Na 24 minuten in de interland Georgië - Zwitserland knalde de Zwitser Fabian Schaer in een kopduel met zijn hoofd tegen dat van de Georgiër Jemal Tabidze. Schaer vloog tegen de grond en bleef bewusteloos liggen. Met zijn tong in zijn keel. Daarop kwam Jano Ananidze toegesneld en redde zijn bewusteloze opponent van de verstikkingsdood. Schaer kwam even later terug bij bewustzijn en speelde zelfs nog verder. “Het zag er vreselijk uit. Ik kan er mij niets van herinneren”, vertelde Schaer achteraf. “Ik was enkele seconden helemaal weg van de wereld. Mijn schedel doet nog steeds pijn. En ik heb last van mijn nek en een buil op mijn voorhoofd. Maar het was het waard.” Zwitserland won de partij uiteindelijk met 0-2.