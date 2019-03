Jobat organiseert Job Fair Brussels op 28 maart 2019

Brussel - Op donderdag 28 maart vindt in Brussels Expo de Job Fair Brussels plaats. Het gaat om een nationale jobbeurs, een samenwerking tussen Jobat en Références. Je kan er netwerken met bedrijven en hun HR-managers en hen persoonlijk je cv overhandigen. En je kan er workshops volgen.

“Job Fair Brussels is de geknipte jobbeurs voor iemand die wil werken in de regio Brussel, of voor wie een job zoekt bij een grote (inter)nationale onderneming. Inschrijven is gratis”, stelt Maikel Van Geert, product marketeer bij Jobat Media.

De jobbeurs is aan zijn tweede editie toe. “De vorige editie van Job Fair Brussels was een succes. En ook voor deze editie lopen de inschrijvingen vlot binnen. Dus we verwachten, net als vorig jaar, een paar duizend kandidaten die een richting of nieuwe wending aan hun carrière willen geven”, vertelt Van Geert.

Uiteenlopende jobs

De jobbeurs wil andermaal het verschil maken met de breedte van het jobaanbod. Hierbij zitten jobs voor ingenieurs, administratieve bedienden en verkopers. Maar denk ook aan trein- en busbestuurders, technici, IT-profielen, accountants, beveiligingsagenten of mensen met ambitie in retail. Het functieaanbod van de aanwezige bedrijven is zeer divers.

Intussen hebben meer dan dertig werkgevers zich reeds aangemeld om aanwezig te zijn. Onder hen namen als Audi Brussels, Action, Aldi, Armonea, Bics, Carrefour, Imtech, MIVB, NMBS, Ladbrokes, G4S, Ricoh, Securitas, Thalys, Tom&Co en Vanden Borre. Deelnemers die tijdens de beurs makkelijk hun CV willen voorleggen aan al deze deelnemende bedrijven, kunnen die op voorhand toevoegen in ‘Mijn Jobat’ op jobat.be

