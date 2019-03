Eerste Europese kampioenschap meeuwenschreeuwen lokt 30 deelnemers: “Zeker op mijn cv zetten”

In het West-Vlaamse Adinkerke vond afgelopen weekend het eerste Europees kampioenschap meeuwschreeuwen plaats. Dertig mannen en vrouwen - onder hen drie Nederlanders - imiteerden in de oorverdovende wedstrijd allerlei soorten meeuwen, zelfs eentje die “achtervolgd wordt in een James Bondfilm”. De gouden medaille bij de mannen ging uiteindelijk naar de Nederlander Reggy Laatsch. Bij de vrouwen ging de Hasseltse Bregje Iding met de eerste plaats lopen: “Ik ga het zeker op mijn cv zetten, dan heb ik toch al iets bereikt in mijn leven.”