Yannick Carrasco geeft toe: “Ik zou graag terugkeren naar Europa”

Komt er aan het Chinese avontuur van Yannick Carrasco binnenkort een einde? De Rode Duivel gaf na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus toe dat hij een terugkeer naar Europa wel ziet zitten.

De flankaanvaller van Dalian Yifang viel zondag dik twintig minuten voor tijd in bij de nationale ploeg, nadat hij tegen Rusland niet van de bank kwam. Na afloop verscheen Carrasco voor de microfoons van Sudpresse en daar gaf hij toe dat een terugkeer naar Europa in zijn hoofd zit.

“Ik zou graag terugkeren”, aldus Carrasco, die sinds de winter van 2018 in China speelt en afgelopen transferperiode op interesse kon rekenen van onder andere Arsenal en Milan. “Er waren veel teams geïnteresseerd. We probeerden een oplossing te vinden zodat ik kon vertrekken, maar ik begreep ook de positie van Dalian Yifang. Ze wilden dat ik bleef. Ik heb me altijd goed gevoeld in China.”

Carrasco verloor intussen wel zijn basisplaats bij de Duivels, maar dat heeft volgens hem niets te maken met zijn verlangen om te vertrekken uit China. “Dat kan nu eenmaal gebeuren in zo’n team. Met deze concurrentie is er altijd een moment dat je minder speelt”, aldus Carrasco.