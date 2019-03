Passagiers van cruiseschip dat midden in storm terechtkwam, getuigen: de vijf woorden waardoor iedereen wist dat het fout liep

Viking Sky, het Noorse cruiseschip dat afgelopen weekend in de problemen kwam door stormweer, heeft de haven van Molde veilig bereikt. “De evacuatie verliep best rustig”, zegt de Australische passagier Stephen Medcalf aan News.com.au, tot de kapitein met zijn aankondiging kwam...

“Het was de eerste keer dat mijn vrouw Judith en ik op cruise gingen”, zegt Medcalf . “Het begon allemaal vrijdagnacht toen het weer en de zee veranderden. Aanvankelijk merkten we daar weinig van, maar we hoorden wel dat andere passagiers uit bed vielen door het geschommel van de boot.”

Op zaterdagochtend ging het van kwaad naar erger. “Toen we opstonden, was het buiten echt aan het stormen. Stoelen en planten vielen om en de deining werd groter en groter. Om 14.00 uur vielen de motoren uit. Het schip maakte toen een bocht van 45 graden: stoelen, glazen en wijnflessen vlogen gevaarlijk in het rond.”

Foto: REUTERS

Bemanningsleden brachten het koppel samen met tientallen anderen passagiers naar een grote verzamelruimte. “We werden weggeleid uit het restaurant, maar er brak geen paniek uit. Iedereen bleef kalm en wachtte op nieuws.”

Het is pas toen de kapitein van het schip het woord nam, dat er wat paniek ontstond. “Close all water tight doors” (“Sluit alle waterdichte deuren”, red.), zo zei de kapitein. Door die 5 woorden wisten de passagiers meteen dat de situatie ernstig was. “Het noodsein werd gegeven en iedereen moest zijn reddingsvest aantrekken, maar toen de kapitein zei dat alle waterdichte deuren moesten afgesloten worden, werden we allemaal zenuwachtig. Het was voor ons een indicatie dat we ons moesten voorbereiden op het ergste.”

Waanzin

Ook passagiers Davis en Barbara uit het Manchester zijn er met de schrik van af gekomen, al begrijpen ze niet waarom het schip toch uitgevaren is. “Een heleboel andere schepen zijn in de haven gebleven omdat de weersvoorspellingen echt niet goed waren. Onze kapitein besloot om in het oog van de storm te gaan varen. Hij wist wat ons te wachten stond”, zeggen ze. Na tien uur wachten werd het echtpaar uiteindelijk geëvacueerd, net zoals Denise en Michael Tozer. “Wij hadden geluk. We waren bij de eerste honderd passagiers die in veiligheid werden gebracht. Het schip ging echt alle kanten op. We dachten echt dat ons laatste uur geslagen was.”

1.300 opvarenden

Het cruiseschip Viking Sky, dat onderweg was van Tromsø naar Stavanger en normaal dinsdag zou aankomen in het Verenigd Koninkrijk, is eigendom van rederij Viking Ocean Cruises en werd in 2017 opgeleverd. Het kwam zaterdag in de problemen nadat het in zwaar stormweer was terechtgekomen. Het schip had 1.300 opvarenden aan boord, ongeveer 400 passagiers werden per helikopter geëvacueerd. Het schip slaagde er zondag in om op eigen kracht de haven te bereiken. Zeventien passagiers raakten gewond.

Foto: EPA-EFE