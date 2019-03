In reeks A van de recreatieve veteranen kroonde SK Muggenberg zich vorige week tot kampioen na forfait van de tegenstander. En we melden u dat omdat Muggenberg niet zomaar een ploegje is. Het telt zowaar Tomasz Radzinski (ex-Anderlecht) en Rudi Smidts (ex-Antwerp) in zijn rangen. Het was regisseur en presentator Erik van Looy – zelf spits bij de club – die de twee vedettes naar Muggenberg haalde.