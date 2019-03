Na asbestvondst: personeel Eternit weigert opnieuw aan de slag te gaan

De arbeiders van de Eternit-fabriek in Kapelle-op-den-Bos weigeren om weer aan de slag te gaan. Vorige week werd er asbest aangetroffen. “Het personeel wil eerst dat er extra controles komen om elk gezondheidsrisico uit te sluiten”, zeggen de vakbonden. Het bedrijf ligt volledig stil.

Een honderdtal arbeiders heeft zich verzameld in de kantine van het bedrijf in Kapelle-op-den-Bos. “Niemand is aan het werk gegaan”, klinkt het bij de vakbonden.

Normaal gezien had iedereen vandaag weer aan de slag moeten gaan. Vorige week donderdag werden asbestvezels aangetroffen in kleefstalen die zijn aangebracht in de fabriek. Volgens het bedrijf zelf werden er geen asbestresten in de lucht aangetroffen, en was er dus geen gezondheidsrisico. Zij wilden dus iedereen weer aan het werk, de vakbonden gaven een negatief advies.

“De directie heeft iedereen aangemaand om te gaan werken, maar het personeel wil eerst dat de arbeidsinspectie langskomt voor extra controles”, klinkt het bij de vakbonden. “Het overleg daarover is nu nog aan de gang. We verwachten niet dat er vandaag nog gewerkt zal worden.”

Vanaf dinsdag zou een plan uitgerold worden om komaf te maken met de asbestresten in het bedrijf dat tot 1997 de kankerverwekkende stof verwerkte in bouwmaterialen. Een externe firma zou de loodsen saneren.