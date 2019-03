Week na dodelijke schietpartij in Utrecht: herdenking op 24 Oktoberplein

Enkele dagen geleden was er ook al een stille mars in Utrecht. Foto: AP

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht wordt maandag de aanslag van precies een week geleden herdacht. Om 10.45 uur, het tijdstip dat de schietpartij begon, houden de aanwezigen twee minuten stilte en leggen ze bloemen. Een zangeres zingt het lied ‘Amazing Grace’.

Volgens organisator Gabriel Erlach komen er vooral mensen uit de wijk Kanaleneiland. Ze verwacht 100 tot 150 mensen.

Vrijdagavond liepen in Utrecht meer dan 16.000 mensen mee in de stille tocht voor de slachtoffers van de schietpartij. Velen legden toen bloemen neer bij de herdenkingsplek waar verdachte Gökmen Tanis om zich heen schoot in een tram, met drie doden en enkele gewonden als gevolg.