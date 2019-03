Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar chaletmoord

Genk - In het onderzoek naar de moord op de 33-jarige Hilal Makhtout uit Nieuwe Kempen (Genk) zijn nog twee aanhoudingen gebeurd. Dat bevestigt het parket van Limburg. In totaal zitten nu vijf verdachten achter de tralies. De twee pas aangehouden verdachten, twintigers uit Nieuwe Kempen, werden vrijdagochtend gearresteerd. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Tongeren.

Het slachtoffer werd zaterdag 9 maart op zijn verblijfplaats aan de Koning Boudewijnlaan in de Nieuwe Kempen verrast door enkele gemaskerde personen. Die pakten hem hardhandig aan in zijn garage. Uiteindelijk werd zijn levenloze lichaam woensdag in een vakantiechalet in Rochefort-Forzée aangetroffen.

In het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat Hilal mishandeld en gefolterd werd. Er zouden ook brandletsels zijn teruggevonden. De dood van de dertiger zou draaien om een verdwenen partij coke van drie kilo met een straatwaarde van bijna 100.000 euro. Nadat Hilal op 9 maart vanuit zijn woning was meegenomen, startte de politie een onderzoek. Dinsdagochtend werd onder meer zijn 25-jarige huisgenoot gearresteerd. Ook de broer van de huisgenoot en een 22-jarige man uit Peer werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Woensdag trof de Antwerpse eigenaar van de vakantiechalet in Rochefort-Forzée Hilal dood aan. De raadkamer bevestigde eerder al de aanhouding van de drie verdachten.

Het was toen al duidelijk dat mogelijk meer personen betrokken waren bij het gewelddadig overlijden van de 33-jarige Hilal. Het verdere onderzoek leidde tot de twee nieuwe aanhoudingen. De twee twintigers uit Nieuwe Kempen moeten dinsdag voor de raadkamer in Tongeren verschijnen. Nadat einde vorige week het lichaam van Hilal Makhtout door het gerecht was vrijgegeven, kon vrijdag een afscheidsplechtigheid worden gehouden in de Marokkaanse moskee van Winterslag (Genk).