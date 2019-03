Ethiopian Airlines behoudt vertrouwen in Boeing

Ethiopian Airlines behoudt het vertrouwen in de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, na de crash van een van zijn 737 MAX-toestellen op 10 maart. Dat heeft de topman van de luchtvaartmaatschappij maandag benadrukt.

“Het moge duidelijk zijn: Ethiopian Airlines gelooft in Boeing. Het is al vele jaren onze partner”, aldus Tewolde GebreMariam. “Ondanks de tragedie zullen Boeing en Ethiopian Airlines in de toekomst verbonden blijven.”

De uitspraak van de topman van Ethiopian Airlines komt drie dagen nadat de Indonesische maatschappij Garuda te kennen gaf af te zien van een bestelling van 49 toestellen van de 737 MAX, omdat “de passagiers van Garuda het vertrouwen kwijt zijn”.

Bij de crash van de 737 MAX van Ethiopian Airlines kwamen 157 mensen om het leven.