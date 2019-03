Lierse Kempenzonen wint topper in Eerste Amateurliga na bizarre strafschopfase

Lierse Kempenzonen heeft zaterdag de topper in de Eerste Amateurliga gewonnen van Thes Sport. Een strafschopdoelpunt van Yoni Buyens besliste de partij, maar had die er wel mogen komen?

De middenvelder liep in eerste instantie over de bal en trapte niet. De ref trok geel - zoals de reglementen voorschrijven -, maar liet de strafschop wel opnieuw trappen. En daar wringt het schoentje, want een blik op de reglementen leert ons dat de tegenstander in principe in zo’n situatie een indirecte vrije trap had moeten krijgen. Al is het wel zo dat het reglement niet specifiek stipuleert wat er moet gebeuren in het geval van een strafschopfase. Een gaatje in de wetgeving dus. Buyens trok er zich echter weinig van aan en zette zijn tweede poging koelbloedig om.