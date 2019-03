“Mensen als sardienen in bestelwagens gestapeld”: mensensmokkelaars krijgen tot zeven jaar cel en 760.000 euro boete

Gent / Zelzate / Hamme / Moerzeke - In de Gentse rechtbank zijn maandagochtend meer dan tien mensensmokkelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen en monsterboetes. De leider van de bende kreeg zeven jaar cel en een boete van 760.000 euro. Andere bendeleden werden veroordeeld tot straffen tussen de acht maanden en vijf jaar, vijf beklaagden werden vrijgesproken op grond van twijfel.

De werkwijze van de bende was even vernuftig als onmenselijk: in bestelwagens werden kleine verborgen ruimtes gebouwd, bijvoorbeeld met tussenschotten en valse deuren, waar vluchtelingen als sardienen in een blik werden opgestapeld. “Ze zagen de vluchtelingen niet meer als mensen, maar behandelden hen echt als koopwaar”, klonk het bij het openbaar ministerie.

De vluchtelingen moesten tot 10.000 euro betalen om vervolgens in de kleine ruimtes te kruipen. Er werden ook verborgen ruimtes gemaakt in autotrailers, en een vluchteling werd zelfs aangetroffen in een omgebouwd motorblok van een personenwagen. De Bulgaars-Irakese bende smokkelde op die manier meer dan 90 slachtoffers door West-Europa richting het Verenigd Koninkrijk.

Het federaal parket vroeg straffen tussen één en acht jaar cel en zware boetes voor de zestien bendeleden uit onder meer Gent en Sint-Niklaas. Per geïdentificeerd slachtoffer werd 8.000 euro gevraagd, wat voor A.N., de leider van de bende neerkomt op 760.000 euro. Hij werd maandagochtend tot zeven jaar cel en de boete van 760.000 euro veroordeeld en ziet nog eens meer dan 135.000 euro verbeurdverklaard worden.

Procedurefouten

Nog tien van vijftien andere beklaagden werden maandagochtend veroordeeld tot celstraffen van acht maanden tot vijf jaar, en boetes tot 368.000 euro. Enkele beklaagden die werden vervolgd voor het afleveren van valse paspoorten werden vrijgesproken op grond van procedurefouten. “Het federaal parket geeft niet al te veel om de rechten van verdediging”, zei meester Jesse Van den Broeck na het vonnis. Voor zijn cliënt werd zes jaar cel gevraagd, de rechtbank legde een straf van vier jaar op. “Al een geluk dat we Gentse rechters hebben die die rechten wel respecteren.”

Zijn cliënt werd tot vier jaar cel veroordeeld voor criminele organisatie en mensensmokkel, maar omwille van procedurefouten vrijgesproken voor het afleveren van valse paspoorten. Nog vijf andere beklaagden werden vrijgesproken op grond van twijfel.