Mélanie (31) wil dochtertje naar school brengen... en merkt dat er drie deuren van haar Audi gestolen zijn

Toen Mélanie, een 31-jarige moeder uit Charleroi, vrijdagochtend haar dochtertje naar school wilde brengen, kon ze haar ogen niet geloven. Drie deuren van haar Audi waren gestolen, de bumpers en de kofferbak waren beschadigd en binnen op de zetels en het dashboard was olie gemorst.

De wagen van Mélanie stond zoals wel vaker geparkeerd in de Avenue Paul Pastur in Charleroi. Toen ze vrijdagochtend rond 7.30 uur haar dochtertje naar school wilde brengen, zag ze wat er gebeurd was. De vrouw diende meteen een klacht in bij de politie. “De agenten vroegen me of iemand me mogelijk viseerde”, getuigt de vrouw aan Sudinfo. “Maar ik kan niet denken wie het op ons gemunt kan hebben. We hebben nog nooit met iemand problemen gehad.”

De verzekeringsmaatschappij reageerde al even verbaasd als Mélanie. “Het was de eerste keer dat ze te maken kregen met gestolen autodeuren”, aldus de vrouw. “Gelukkig kreeg ik meteen een vervangwagen en heb ik een omniumverzekering, want ik zal een nieuwe wagen moeten kopen.”

Mélanie was niet het enige slachtoffer. Een Audi-handelaar uit de buurt verklaarde dat er in de nacht van woensdag op donderdag nog twee Audi Q2’s werden gevandaliseerd.

De politie van Charleroi bevestigt dat het helaas niet om een uitzondering gaat. “We worden wel vaker geconfronteerd met diefstallen op bestelling. Vooral Audi’s, BMW’s en Volkswagens worden getroffen.”