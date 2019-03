De interlandbreak samengevat in vijf trends: van WK-blues tot een hype, een crisis en de start van een perfecte campagne

De kwalificatiecampagne voor het EK 2020 is officieel van start gegaan. De Rode Duivels pakten meteen een zes op zes en zijn dus uitstekend gestart. Maar welke andere zaken vielen op?

Luka Modric schitterde (nog) niet voor Kroatië. Foto: REUTERS

WK-blues

Afgelopen zomer kroonde Frankrijk zich tot wereldkampioen door in de finale Kroatië te verslaan. De Kroaten zorgden voor een WK-sprookje want niemand had verwacht dat ze het zo ver zouden schoppen. Luka Modric werd verkozen tot speler van het toernooi en won later ook de Gouden Bal.

Opladen voor een EK-kwalificatiecampagne is dan niet vanzelfsprekend, ook al namen twee sleutelspelers afscheid van het nationale team: Mario Mandzukic en Danijel Subasic. Kroatië sukkelde duidelijk met wat ‘WK-blues’ want het had alle moeite van de wereld om voor eigen volk Azerbeidzjan te verslaan (2-1 met goal in 79ste minuut) en verloor op het veld van Hongarije (2-1).

Na twee speeldagen staat Kroatië dan ook pas vierde met 3 punten. Grote concurrent Wales won met 1-0 van outsider Slowakije en heeft met een match minder gespeeld het voordeel. Volgende match voor de Kroaten? Thuis tegen… Wales. Meteen van cruciaal belang.

Noord-Ierland gaat aan kop. Foto: Action Images via Reuters

Kleine leider

Oké, de kwalificatiecampagne is nog maar net begonnen. Maar momenteel is er één groepsleider die daar niet meteen verwacht werd.

In Groep C gaat namelijk niet Nederland of Duitsland aan de leiding. Na overwinningen tegen Estland (2-0) en Wit-Rusland (2-1) is het Noord-Ierland dat de dans leidt met zes op zes. Oranje en Die Mannschaft delen plek twee met 3 punten, maar onze Noorderburen hebben wel één match meer gespeeld. De Noord-Ieren kunnen op de volgende speeldag hun leidersplaats consolideren als ze in juni winnen op het veld van Estland en Wit-Rusland. Pas op de zesde speeldag volgt een eerste test met het bezoek van Duitsland en tegen dan zijn Will Grigg en co. misschien wel on fire.

In Groep B staat trouwens het kleine Luxemburg aan de leiding met 3 punten dankzij een 2-1-overwinning tegen Litouwen. Dat zijn voorlopig twee punten meer dan Portugal en Oekraïne, die 0-0 gelijk speelden op speeldag één. In Groep F delen drie landen de leiding: Spanje, Zweden en… Malta. Alle drie wonnen ze hun eerste kwalificatiewedstrijd met 2-1.

Moise Kean, een fenomeen? Foto: REUTERS

Nummer 9

Italië begon de kwalificatiecampagne met een logische zege tegen Finland (2-0). De Azzurri willen niet nog eens een groot toernooi missen nadat ze het WK vanuit hun zetel moesten volgen. In een groep met Griekenland en Bosnië en Herzegovina als grootste uitdagers zou dat normaal geen probleem moeten zijn.

Zeker niet nu ze in het voetbalgekke land weer lijken te beschikken over een échte nummer 9, een spits die doelpunten kan scoren aan de lopende band. Zijn naam? Moise Kean, de 19-jarige speler van Juventus. Goed voor twee goals bij zijn Serie A-debuut en meteen trefzeker bij zijn eerste basisplek bij de Azzurri.

“Het is ongelooflijk om te zien dat hij elke keer als hij de kant krijgt, laat zien wat hij in zijn mars heeft”, aldus Serie A- en Juventus-volger Adam Digby. “Hij is nu al een betere spits voor Italië dan Ciro Immobile. De nieuwe Mario Balotelli? Dat is geen correcte vergelijking. Het is zelfs een luie en trieste omdat het duidelijk is waarom beide spelers soms vergeleken worden (hun huidskleur, red.).”

Raheem Sterling scoorde een hattrick. Foto: Photo News

Op het gemak

De Rode Duivels lijken af te stevenen op een al bij al eenvoudige groepswinst op weg naar het Europees kampioenschap in 2020. Maar er is één land dat het misschien nog makkelijker gaat krijgen en dat is Engeland.

De Three Lions kregen op de eerste speeldag meteen grote concurrent Tsjechië over de vloer. Een eerste serieuze test dus voor de nummer vier van het voorbije WK. Engeland slaagde met glans want het stuurde de arme Tsjechen met 5-0 huiswaarts. Raheem Sterling scoorde een hattrick (net als Israël-speler Eran Zahavi) en Tomas Kalas maakte de afgang compleet met een eigen doelpunt.

Met voor de rest Montenegro, Bulgarije en Kosovo in de groep lijkt Engelse dominantie met een 24 op 24 absoluut geen droom… Sterling zit trouwens aan vijf goals in zijn laatste drie competitieve interlands. Straf voor een speler waarvan gezegd wordt dat hij “nooit presteert” voor Engeland.

Is het einde van Alex McLeish al in zicht? Foto: REUTERS

Schotse crisis

Een van de meest opvallende uitslagen van deze internationale periode was de 3-0-nederlaag van Schotland op het veld van Kazachstan. De thuisploeg had de voorbije vijf jaar slechts twee wedstrijden gewonnen: 0-1 tegen Letland en 4-0 tegen Andorra. De Schotten stonden na 10 minuten al 2-0 in het krijt en leden een pijnlijke nederlaag.

De 0-2-overwinning op het veld van het nietige San Marino veranderde weinig aan de crisissfeer in Schotland. De 3.000 meegereisde Schotten riepen 90 minuten lang om het ontslag van bondscoach Alex McLeish, die pas sinds februari 2018 actief is. Volgens ex-international Billy Dodds is het de komende interland winnen tegen Estland of ontslagen worden voor de Schot.

Volgens Dodds, die zeven keer scoorde in 26 interlands, was er sprake van een “giftige sfeer”. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt op dit niveau, het was vreselijk”, aldus de 50-jarige Schot.

