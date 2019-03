Lufthansa schrapt nog meer vluchten door softwareprobleem bij luchtverkeersleiding

Lufthansa heeft maandag nog meer vluchten moeten schrappen wegens een softwareprobleem bij de Duitse luchtverkeersleiding (DFS). In totaal gaat het om 46 vluchten, die samen zo’n 4.500 passagiers vervoerden.

Eerder verwachtte Lufthansa maandag 22 vluchten te moeten schrappen.

DFS kampt al enkele dagen met een softwareprobleem, waardoor de capaciteit van het luchtruim in het zuidwesten van Duitsland is beperkt. In de nacht van woensdag op donderdag zou een update gebeuren. Tot dan blijft de capaciteit dus beperkt. De veiligheid is niet in gevaar, klinkt het nog.