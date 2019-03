Best bekeken Duitse zender focust op ‘oosterse’ koningin Mathilde tijdens bezoek aan Zuid-Korea

Koningin Mathilde is het Belgisch staatsbezoek aan Zuid-Korea begonnen met een ‘fashion statement’. Haar outfit met oosterse invloeden sloot naadloos aan bij de groene omgeving van hun eerste uitstapje. Intussen heeft ze ook een hele hoop Duitse journalisten in haar kielzog.

Koning Filip en koningin Mathilde, die maandag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn aangekomen, zijn hun staatsbezoek aangevat in een museum voor traditionele, houten meubelen. Daar worden 2.500 stukken geëxposeerd in tien hanoks, zeg maar authentieke Koreaanse huizen. Het vorstenpaar kreeg een rondleiding en werd bij het afscheid getrakteerd op een theeceremonie, waarbij thee ze mochten proeven.

Mathilde maakte een weldoordachte kledingkeuze: ze had een jurk met oosterse invloeden aangetrokken. De outfit met zachte tinten, een ontwerp van het Italiaanse modehuis Armani, ging op in het groen van de bomen en het bruin van de houten huizen. Wie de stof van naderbij bestudeert, ziet bomen, bladeren en andere natuurelementen afgebeeld.

Duitse tv met focus op Mathilde

Het staatsbezoek speelt zich alleen af in Seoel en duurt tot en met donderdag. Filip en Mathilde worden gevolgd door 24 journalisten, cameramannen en fotografen. Opmerkelijk is de aanwezigheid van ZDF, Duitslands best bekeken tv-zender en ook een van de grootste omroepen in Europa. Hun team van drie (journaliste, cameraman en geluidstechnicus) focust zich tijdens deze reis op Mathilde.

