Belgische wielertoerist (60) sterft tijdens beklimming Mont Ventoux

Een Belgische wielertoerist is vorige week woensdag om het leven gekomen tijdens de beklimming van de legendarische Mont Ventoux in Frankrijk. De 60-jarige man overleed aan een hartstilstand, in het bijzijn van zijn vrouw.

De Belg, die op vakantie was in de streek, was woensdagnamiddag rond 15 uur bezig aan de beklimming van de “Reus van de Provence” toen hij plots in elkaar zakte. Omstanders en de hulpdiensten probeerden hem nog 45 minuten lang te reanimeren, maar tevergeefs.

Over de identiteit van de Belg is voorlopig nog niets bekend.