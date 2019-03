Huiveringwekkende filmpjes tonen hoe roekeloos we ons gedragen aan Belgische overwegen

Spoorwegbeheerder Infrabel lanceert een groot actieplan tegen risicovol gedrag aan overwegen. “Want het loopt de spuigaten uit”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Vorig jaar zijn dertien doden en negen zwaargewonden gevallen door onverantwoord gedrag aan een overweg. En toch beseffen we nog altijd het gevaar niet: bijna de helft van de bevolking negeert bewust de regels.”

De cijfers zijn hallucinant: vorig jaar zijn dertien doden gevallen in ongevallen aan spoorwegoverwegen. In 2017 waren dat er maar negen, in 2016 vier. Spoornetbeheerder Infrabel lanceert daarom een nationaal actieplan, “Railspect”, om iets aan dat probleem te doen.

“Zo kan het niet verder”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Er komen nieuwe maatregelen om de veiligheid aan overwegen te vergroten, de politie zal strenger controleren. Het is nodig, want mensen beseffen nog altijd het gevaar niet. De afgelopen week alleen al waren er vijf incidenten waarbij mensen op de sporen waren gelopen.”

Infrabel hield een bevraging bij duizend mensen die in de buurt van een overweg wonen of af en toe de trein nemen. En daaruit blijkt dat liefst de helft van de ondervraagden bewust de verkeersregels overtreedt aan overwegen. Veertien procent heeft de afgelopen zes maanden wel eens op het spoor gelopen, of net naast de sporen op een plek waar dat niet mag.

77 procent van de ondervraagden zou de verkeersregels aan een spoorweg negeren als de gelegenheid zich zou voordoen.

Extra controles

Infrabel lanceert nu samen met de federale overheid, de spoorwegpolitie en Securail (NMBS) een nieuw actieplan.

Er komen extra controles van de politie: de spoorwegpolitie gaat controleren aan verschillende “hotspots” aan de spoorwegen. Overtreders krijgen nog een laatste verwittiging, zware overtredingen worden wel meteen bestraft. Tijdens een tweede fase gaat de politie in burger diezelfde hotspots controleren. Wie dan een overtreding begaat, krijgt meteen een boete. Die kan oplopen tot in de duizenden euro’s.

Er zijn ook ingrepen aan de overwegen zelf. Het eerste initiatief zijn de zogenaamde “blocking back-panelen” aan achttien overwegen. Dat zijn waarschuwingsborden die bestuurders eraan moeten herinneren dat ze de overweg niet mogen oprijden als ze die niet in één keer kunnen oversteken. “Je mag de overweg (net zoals bij een kruispunt op de weg) niet blokkeren”, zegt Baeken. “Want als er een trein aankomt en de slagbomen gaan naar beneden dan raak je ingesloten en is de kans op een aanrijding zeer groot.”

Er komt ook een nieuwe sensibiliseringscampagne. Infrabel kruipt daarvoor zelf in de huid van... een slagboom. “Onze spoorinfrastructuur krijgt dus een smoel: Jeroom Slagboom”, zegt Baeken. “Via hem vertellen we een emotioneel verhaal vanuit het standpunt van “den bareel” die zo vaak genegeerd wordt. Dit voorjaar volgt nog een tweede, spraakmakende campagne die zich zal richten naar de nog andere te sensibiliseren doelgroepen.”

