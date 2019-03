Is Trump nu definitief vrijgesproken? En zes andere vragen over de conclusie van het onderzoek naar linken tussen de president en Rusland

‘No collusion!’ Al twee jaar lang is dat het mantra van president Donald Trump, en nu geeft het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller hem gelijk. Er is geen bewijs dat Trump of zijn campagne hebben samengespannen met de Russen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Is een ‘impeachment’ nu helemaal van de baan? Maar wat dan met de 34 mensen die zijn aangeklaagd voor 199 strafbare feiten? En waarom krijgen we het hele rapport niet te zien?