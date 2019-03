Coalitie van Matteo Salvini haalt nieuwe overwinning bij regionale verkiezingen in Italië

De coalitie onder leiding van Lega Nord, de partij van de extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, behaalde zondag een nieuwe verkiezingsoverwinning bij de lokale verkiezingen in de zuidelijke regio Basilicata. Het ging om een laatste test voor de Europese verkiezingen van 26 mei.

Met bijna alle stemmen geteld behaalde Vito Bardi, de kandidaat die gesteund werd door de coalitie van Lega Nord, 42 procent van de stemmen. De centrumlinkse kandidaat behaalde 33 procent, en de kandidaat van de Vijfsterrenbeweging (M5S) 20 procent.

De resultaten lagen in de lijn van de andere regionale verkiezingen die recent in Italië plaatsvonden. Lega Nord boekte daarbij sterke winsten, op afstand gevolgd door centrumlinks. De Vijfsterrenbeweging leed zware nederlagen.

“DANK U! De Lega heeft zijn stemmen in een jaar verdrievoudigd, ook een overwinning in #Basilicata!”, tweette Salvini. Zijn partij bevindt zich in een goede positie om de Europese verkiezingen in mei te winnen. In de opiniepeilingen van de website YouTrend behaalt Lega Nord gemiddeld 32,2 procent van de stemmen op nationaal niveau, M5S 22,2 procent en de centrumlinkse Democratische Partij 20,8 procent.