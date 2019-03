“No deal-Brexit op 12 april wordt steeds waarschijnlijker”

Dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de Europese Unie zal verlaten zonder dat het echtscheidingsakkoord met de EU is goedgekeurd, is “steeds waarschijnlijker”. Dat zegt de Europese Commissie maandag, die haar voorbereidingen op zo’n ‘no deal’-scenario heeft afgerond.

Terwijl de Britse politiek zich opmaakt voor wat opnieuw een verhitte week lijkt te zullen worden, bereiden de Europese Unie en de lidstaten zich voor op een Brexit zonder akkoord. Omdat de kans bijzonder klein lijkt dat het Lagerhuis het ontwerpakkoord van premier Theresa May en de EU deze week goedkeurt en het onduidelijk is hoe het daarna verder moet met de Brexit, acht de Europese Commissie het “steeds waarschijnlijker” dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april uit de Unie tuimelt.

Alle voorbereidingen op dat scenario zijn afgerond, zei de Commissie maandag. Ze heeft daarom alle documenten gepubliceerd die de Europese burgers en bedrijven in de mate van het mogelijke kunnen informeren. Het gaat om gebruiksvriendelijke overzichten voor wie ook na de Brexit nog tussen de EU en het VK reist, voor wie als EU-onderdaan in het VK leeft (en omgekeerd) en wil weten wat zijn rechten zullen zijn, voor Europeanen die in het VK studeren...

De EU heeft ook haar Europe Direct-callcenters versterkt zodat alle EU-burgers met specifieke vragen er terechtkunnen. Wie dat wil, kan Europe Direct van eender waar in de EU en in eender welke officiële EU-taal contacteren op het gratis nummer 00800/67891011.

Ondanks alle voorbereidingen, zullen er onvermijdelijk “disrupties” zijn, is bij Europese bronnen te horen. Zo zal de EU het VK meteen na een ‘no deal’ gaan beschouwen als elk ander land waarmee het geen handelsakkoord heeft. Dat betekent onder meer dat de Europees-Britse handel terug zal vallen op het regelgevend kader van de Wereldhandelsorganisatie en dat er grenscontroles zullen zijn.

Ook de handel die over de veelbesproken grens tussen Ierland en Noord-Ierland verloopt zal moeten worden gecontroleerd, maar samen met de Ierse autoriteiten doet de EU er naar verluidt alles aan om de controles fysiek zo ver mogelijk van de grens zelf weg te houden.