Omkopen is in het Belgische topvoetbal van alle tijden

KV Mechelen en Waasland Beveren riskeren zware straffen in Operatie Propere Handen: als ze schuldig worden bevonden aan matchfixing spelen ze volgend seizoen niet in de Jupiler Pro League, wel in de Proximus League. Omkoopzaken zijn in het Belgische voetbal van alle tijden en veel geruchten gingen verloren, wegens alle gebrek aan bewijzen. Bij anderen waren er wel veroordelingen, door bond en/of gerecht. We lijstten de belangrijkste ‘omkoopzaken’ van de laatste 55 jaar waarin Belgische eersteklassers zijn betrokken op.