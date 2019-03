Bondscoach Ives Serneels maakt selectie voor prestigeduel met Verenigde Staten bekend

Brussel - Bondscoach Ives Serneels heeft maandagmiddag zijn twintigkoppige selectie bekendgemaakt voor de oefeninterland van 8 april in en tegen de Verenigde Staten, de regerende wereldkampioen en nummer een op de FIFA-ranking.

Serneels riep met Justien Odeurs, Nicky Evrard en Lisa Lichtfus drie doelvrouwen op. Met Maud Coutereels, Laura Deloose, Laura De Neve, Heleen Jaques, Davina Philtjens en Shari Van Belle zitten er zes verdedigers in de selectie. Bij de middenvelders/aanvallers werd er gekozen voor Julie Biesmand, Kassandra Missipo, Lenie Onzia, Yana Daniëls, Tine De Caigny, Elena Dhont, Chloé Vande Velde, Ella Van Kerkhoven, Davinia Vanmechelen, Tessa Wullaert en Janice Cayman.

De interland in het Banc of California Stadium in Los Angeles vormt het hoogtepunt van een oefenstage in Californië. De wedstrijd komt er overigens op vraag van het thuisland, dat zich aan het voorbereiden is op het WK van komende zomer in Frankrijk. De Red Flames konden zich daarvoor niet plaatsen en moeten pas begin september opnieuw vol aan de bak. Dan starten de voorrondes van het EK 2021 in Engeland met een thuismatch (3 september) tegen Kroatië.

Enkele weken geleden namen de Flames deel aan de Cyprus Cup, waar ze brons veroverden, hun beste prestatie ooit. Na de trip naar de Verenigde Staten volgt van 18 tot 25 mei nog een stage in Griekenland, als voorbereiding op een thuiswedstrijd tegen Thailand op zaterdag 1 juni in het stadion van OH Leuven. Voor Thailand maakt het duel eveneens deel uit van de voorbereiding op het WK. In Frankrijk treffen de Thaise vrouwen Chili, de Verenigde Staten en Zweden.