Energiewaakhond geeft negatief advies over terugdraaiende teller bij digitale meter zonnepanelen

De Vlaamse regulator Vreg adviseert om het amendement bij het ontwerpdecreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen, niet goed te keuren. Dat blijkt uit een advies van de Vreg.

De Vreg toont zich in het advies grote voorstander van de uitrol van de digitale meter, maar bij één van de amendementen heeft de regulator grote vragen. In dat amendement wordt bepaald dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller.

De Vreg vreest voor discriminatie tussen gebruikers. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de Vreg en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden, klinkt het. De Vreg adviseert dan ook om het amendement te schrappen.

LEES OOK. Digitale meter niet meer de boeman voor wie zonnepanelen heeft: dit verandert er voor (toekomstige) eigenaars