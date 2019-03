Alweer stapt student die bloedbad in school in Parkland overleefde, uit het leven: “Ze zitten met posttraumatische stress en een groot schuldgevoel”

Een overlever van de schietpartij op een school in Parkland, Florida, is dit weekend gestorven. De politie heeft het over “vermoedelijke zelfdoding”. De dood komt er nadat vorige week ook de 19-jarige Sydney Aiello al uit het leven is gestapt, een meisje dat bij het bloedbad van februari vorig jaar één van haar beste vriendinnen was verloren.

Zeventien mensen kwamen om het leven, toen bij de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School op 14 februari 2018. Maar nu wordt ook de psychologische impact van het drama op de overlevers stilaan duidelijk. Ze kampen met posttraumatische stress, en met een schuldgevoel. “We probeerden vorig jaar al aan de alarmbel te trekken”, zegt Ryan Petty aan nieuwszender CBS. Zijn dochter Alaina werd gedood door de schutter. “In Columbine High School stapten er bijna even veel mensen uit het leven na de feiten als dat er stierven tijdens de schietpartij.”

De politie maakt voorlopig de identiteit van het meest recente slachtoffer niet bekend. “We rouwen allemaal om alweer een verlies”, schreef David Hogg op Twitter. De student, ook een overlever, voert sinds het drama campagne voor een striktere wapenwet. Hij pleit nu ook voor psychologische begeleiding op school.

We should be spending all the money politicians want to spend on arming teachers on something that will actually save lives like mental health care in our schools.