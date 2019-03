Leraar huilend voor rechter na mondkus bij twee leerlingen

Brugge - Een 45-jarige praktijkleraar van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte riskeert een jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij twee minderjarige leerlingen op de mond kuste. De man zelf vraagt de vrijspraak. “Zo ga ik nu eenmaal om met mensen.”

Begin 2017 stapte een vijftienjarige leerling van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte met zijn ouders naar de politie om er een klacht in te dienen. De jongen had zopas verteld hoe zijn praktijkleraar J.T. hem een paar weken eerder in de koelcellen van de school een kus op de mond had gegeven. Onderzoek wees uit dat nog een tweede leerling, eveneens een vijftienjarige jongen, rond die tijd hetzelfde was overkomen.

De leerkracht werd opgepakt maar na verhoor onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Het schoolbestuur van Ter Groene Poorte ging vervolgens over tot de preventieve schorsing van J.T., die op dat moment al 22 jaar een onberispelijke staat van dienst had.

Uit de verklaringen van enkele collega’s bleek dat J.T. altijd zeer amicaal omging met zijn leerlingen. Fysiek contact was daarbij eerder regel dan uitzondering. Enkele leerlingen getuigden zelfs dat J.T. hen tijdens de les vroeg om zijn rug te masseren omdat hij “pijn had aan zijn schouders na een ongeval”. De massages vonden weliswaar plaats boven de kledij en in het bijzin van de andere leerlingen. Nog twee andere leerlingen beweerden dat J.T. hen foto’s van zijn geslachtsdeel had opgestuurd, maar dat heeft de man altijd met klem ontkend en hij werd er ook niet voor vervolgd.

Uiteindelijk werd J.T. enkel voor de mondkussen doorverwezen naar de strafrechter. Het openbaar ministerie vroeg maandag in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf wegens aanranding op de eerbaarheid van de twee minderjarige leerlingen. J.T. barstte nog voor de start van het proces, dat behandeld werd achter gesloten deuren, in tranen uit. Ondersteund door een medewerkster van de dienst Slachtofferhulp nam hij huilend plaats in de beklaagdenbank. De man bekende dat hij slechts één leerling op de mond kuste maar dat was naar eigen zeggen geen aanranding. “Zo ga ik nu eenmaal om met mensen”, snikte hij. “Het was puur vriendschappelijk, zonder seksuele bijbedoelingen.”

De man drong aan op de vrijspraak. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak en eisen een morele schadevergoeding. Ook Ter Groene Poorte zelf stelde zich burgerlijke partij en eist 1 euro symbolische schadevergoeding. De uitspraak volgt op 13 mei.