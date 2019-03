Dodelijk hondenvirus rukt op in ons land: “Als vaccinaties niet in orde zijn, loopt het dier gevaar”

Het voor honden dodelijke parvovirus, ook wel gekend onder ‘honden tyfus’, is volgens sommigen bezig aan een opmars in ons land. Het virus werd eerst vooral aan de Duitse grens gesignaleerd, maar er zijn nu ook gevallen in Bergen, Luik en Charleroi gemeld. Professor Hans Nauwynck waarschuwt: “Als de vaccinatie niet correct is, loopt de hond gevaar.”

In Charleroi, Luik en Bergen zijn de afgelopen weken verschillende gevallen gemeld van het parvovirus. Enkele honden zijn intussen ook bezweken aan de ziekte. Anderen zijn opgenomen in een dierenkliniek. Een asiel in Quaregnon (Henegouwen) nam al maatregelen om infecties te vermijden. Bezoekers moeten met hun voeten eerst door een ontsmettingsbak voor ze het asiel binnen mogen. En momenteel mogen ze de honden in hun hokken ook niet strelen.

Volgens Hans Nauwynck (UGent), viroloog in de dierengeneeskunde, moeten we in Vlaanderen niet te snel ongerust zijn voor een epidemie, maar blijft het wel een gevaarlijk virus. “Als een hond correct is gevaccineerd op 5, 8 en 12 weken en er ook een titerbepaling is geweest (kijken of het dier de juiste antistoffen heeft red.), hoeven eigenaars zich geen zorgen te maken. Ik weet dat veel dierenartsen die vaccinaties ook correct toepassen, maar soms kunnen mensen daar wat laks in zijn. Helaas is er ook een groeiende groep die zijn honden niet wil vaccineren of zo laat mogelijk, en dan krijg je wel problemen”, waarschuwt Nauwynck. “Toch is het bijzonder onverantwoord om een pup niet te vaccineren, het gaat hier echt om dierenwelzijn.”

Ook de omgeving van een dier met het parvorvirus moet volgens de professor met de grove middelen gedesinfecteerd worden. “Parvo is probleem nummer één van de hond. We moeten wel degelijk wakker liggen van het virus, het is afkomstig van de kattenziekte. Het is gemuteerd in de jaren 80, quasi resistent en moeilijk te behandelen. Toen zijn er veel dieren aan gestorven. Het is niet noodzakelijk dodelijk als een dierenarts er snel genoeg bij is en als de hond wat ouder is. De symptomen zie je ook snel: braken, diarree met bloed en dehydratie.”

Voorlopig zijn er in Vlaanderen nog geen gevallen gemeld.